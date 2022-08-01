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Общество

Число техногенных пожаров в Нижегородской области в 2022 году снизилось на 24%

11 августа 2022 18:02  [51] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Число техногенных пожаров в Нижегородской области за первое полугодие 2022 года снизилось на 24%. Об этом стало известно на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона, прошедшего под председательством замгубернатора Петра Банникова.

Согласно информации, в техногенных пожарах погибло на 6% меньше людей, чем за первое полугодие 2021 года. Также более чем на 50% снизилось количество очагов природных пожаров.

С 2021 года Управлению по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области будет поставлено всего 124 единицы пожарно-спасательной техники. Уже передано 82 единицы, до конца текущего года ожидается поставка еще 29 единиц техники, и 13 единиц -  уже в 2023 году.   

Как рассказала и.о. директора департамента региональной безопасности Нижегородской области Наталья Черепанова, в регионе планируется создать 61 быстровозводимое модульное здание пожарных депо. В данный момент для них уже подобрано 18 земельных участков

Также на заседании Петр Банников поручил министерству образования совместно с администрациями муниципальных образований принять меры по устранению выявленных нарушений и организовать проведение в учебных заведениях открытые уроки по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Ранее Глеб Никитин провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Нижегородской области.

Также напомним, что еще 16 лесопатрульных автомобилей закупят в Нижегородской области в этом году.

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Теги:
МЧС Пожароопасность
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