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Общество

Критерий нуждаемости в Нижегородской области предложено увеличить

17 августа 2022 17:08  [156] Общество

НИА "Нижний Новгород"

Депутаты нижегородского Заксобрания на заседании комитета по социальным вопросам рассмотрели проекты изменений в областное законодательство о мерах социальной поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Согласно информации, с 1 июня 2022 года пенсии неработающим пенсионерам увеличены на 10 процентов. Изменения в областные законы вносятся для того, чтобы сохранить их права на получение выплат, пособий и компенсаций.

Для ветеранов труда и ветеранов труда Нижегородской области критерий нуждаемости будет увеличен с 26 783 рублей до 29 461 рубля (на 10 процентов).

"Выплаты пенсионерам были увеличены по всей стране по инициативе президента России. Но многие меры социальной поддержки предоставляются на региональном уровне, и местное законодательство должно своевременно отзываться на подобные изменения", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В число мер поддержки ветеранов труда Нижегородской области в 2022 году входят ежемесячная денежная выплата 680 рублей, ежемесячная денежная компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, ежеквартальная денежная компенсация расходов на приобретение твердого топлива, предоставление льготных и бесплатных путевок.

Кроме того, для получения мер поддержки при оплате стоимости проезда на общественном транспорте в Нижегородской области предлагается увеличить критерий нуждаемости с 26 734 рублей до 29 407 рублей.

"Внести изменения в действующие областные законы необходимо для того, чтобы представители старшего поколения могли и в дальнейшем получать ту поддержку, которая у них была до повышения пенсий. Это вполне логичное решение, когда требуется оперативно скорректировать нормативно-правовую базу", - отметила председатель комитета ЗСНО по социальным вопросам Наталья Смотракова.

Ранее сообщалось, что размер социальных контрактов для малоимущих семей в Нижегородской области увеличен до 350 тысяч рублей.

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