Аудиовизуальное шоу ко Дню города пройдет на стенах Нижегородского кремля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аудиовизуальное шоу ко Дню города, 20 августа, пройдет на стенах Нижегородского кремля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, шоу будет посвящено посвящено гостеприимству Нижнего Новгорода и его знаменитым гостям.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, стены Кремля станут отражением богатства народных и художественных промыслов Нижегородской области.

3D-мэппинг подготовлен студией мультимедийных технологий dreamlaser. Шоу начнется после наступления темноты, ориентировочно с 20:00 до 03:00. Проекция на Дмитриевскую башню будет идти со звуком.

Напомним, что залпы салюта и поздравление с Днем города появятся на нижегородской телебашне 20 августа.