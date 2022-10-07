Нацпроекты — людям
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
03 ноября 2022 14:28  [29] Федеральную программу содействия занятости подростков могут создать в России
03 ноября 2022 14:22  [52] Пропускная способность перекрестка улиц Родионова-Бринского увеличится на треть после расширения дороги
03 ноября 2022 14:07  [83] Станцией метро "Горьковская" за 10 лет воспользовались более 58 млн пассажиров
03 ноября 2022 13:52  [84] Нижегородский девятиклассник Данил Гвоздев награжден медалью "За проявленное мужество"
03 ноября 2022 13:38  [73] Ученые из России создали программу, которая распознает ложь по видео
03 ноября 2022 13:14  [88] Акция в поддержку российских военнослужащих стартовала на АПЗ
03 ноября 2022 12:58  [95] Центр экологического просвещения "Экоториум" появится в нижегородском парке "Швейцария" в декабре
03 ноября 2022 12:34  [111] Бесплатные лекции для родителей продолжатся в Нижнем Новгороде в ноябре
03 ноября 2022 12:02  [100] Нижегородский водоканал принял на работу 16 студентов после стажировки
03 ноября 2022 11:26  [478] Глеб Никитин сообщил о завершении частичной мобилизации в Нижегородской области
Общество

Федеральную программу содействия занятости подростков могут создать в России

03 ноября 2022 14:28  [29] Общество

Федеральную программу содействия занятости несовершеннолетних предложил принять комитет Госдумы по молодежной политике, сообщает телеканал "360".

Глава комитета, член Общественной палаты Артем Метелев отмечает, что исследования комитета по делам молодежи показали интерес школьников к трудоустройству. По полученным данным, 70% старшеклассников не против подработки во время летних каникул. 

"Мы понимаем почему: это и первые деньги, а значит, и первая ответственность, это возможность поддержать свою семью финансово, и жизненный опыт, и профориентация, которая помогает школьнику определиться с тем, кем он хочет быть в жизни, попробовать себя летом в разных профессиях", - отмечает парламентарий.

Однако в настоящее время на законодательном уровне существуют серьезные барьеры для официального трудоустройства подростка. Поэтому в Госдуме предлагают рассмотреть новый законопроект, устраняющий все административные барьеры.

"Вместо предоставления документов в опеку мы планируем оставить уведомление опеки через госуслуги без каких-либо документов, за исключением детей-сирот. Планируем убрать необходимость оплаты работодателем медицинских осмотров, сократить количество контрольно-надзорных мероприятий, чтобы они проходили только по уведомлению в случае заявительного характера", - подчеркивает депутат.

По его словам, идею уже поддержали в министерстве труда и социальной защиты РФ. Оператором федеральной программы могло бы быть Российское движение детей и молодежи в связке с Российскими студенческими отрядами. Оператор сможет взять на себя помощь ребенку в определении с профессией, поиск вариантов трудоустройства и последующее сопровождение.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Трудоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph