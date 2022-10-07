Федеральную программу содействия занятости подростков могут создать в России Общество

Федеральную программу содействия занятости несовершеннолетних предложил принять комитет Госдумы по молодежной политике, сообщает телеканал "360".

Глава комитета, член Общественной палаты Артем Метелев отмечает, что исследования комитета по делам молодежи показали интерес школьников к трудоустройству. По полученным данным, 70% старшеклассников не против подработки во время летних каникул.

"Мы понимаем почему: это и первые деньги, а значит, и первая ответственность, это возможность поддержать свою семью финансово, и жизненный опыт, и профориентация, которая помогает школьнику определиться с тем, кем он хочет быть в жизни, попробовать себя летом в разных профессиях", - отмечает парламентарий.

Однако в настоящее время на законодательном уровне существуют серьезные барьеры для официального трудоустройства подростка. Поэтому в Госдуме предлагают рассмотреть новый законопроект, устраняющий все административные барьеры.

"Вместо предоставления документов в опеку мы планируем оставить уведомление опеки через госуслуги без каких-либо документов, за исключением детей-сирот. Планируем убрать необходимость оплаты работодателем медицинских осмотров, сократить количество контрольно-надзорных мероприятий, чтобы они проходили только по уведомлению в случае заявительного характера", - подчеркивает депутат.

По его словам, идею уже поддержали в министерстве труда и социальной защиты РФ. Оператором федеральной программы могло бы быть Российское движение детей и молодежи в связке с Российскими студенческими отрядами. Оператор сможет взять на себя помощь ребенку в определении с профессией, поиск вариантов трудоустройства и последующее сопровождение.