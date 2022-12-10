Елена Ленина: "Региональный совет – инструмент реально эффективный" Политика

Елена Ленина Фото: Общественная палата Нижегородской области

Председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Елена Ленина оценила преимущества Регионального совета Нижегородской области - нового формата работы областного правительства с муниципалитетами.

"Региональный совет - инструмент реально эффективный. Члены рабочих групп, в которые входят руководители муниципальных образований, знают все проблемы изнутри, что называется, «от земли». Поэтому те предложения, которые они разрабатывают, и те направления, которые предлагают в своих проектах, действительно, выстраданы и необходимы. Они реально знают все нужды жителей муниципальных образований.

Лично мне было очень интересно участвовать в заседании Регсовета - пять часов пролетели, как пять минут. Представленные по итогам стратсессии проекты и предложения, действительно, крайне актуальны. Например, региональное отделение "Народного фронта" уже несколько лет говорит о необходимости утилизации растительных отходов через шредирование. И вчера как раз этот проект был презентован одной из групп", - рассказала Елена Ленина.

Напомним, главы муниципальных округов и члены правительства Нижегородской области представили проекты по развитию региона на Регсовете.

С учетом этих предложений Стратегия развития Нижегородской области будет актуализирована.