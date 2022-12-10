Евгений Люлин: "Создание Регсовета позволит консолидировать усилия исполнительной, законодательной и муниципальной власти" Политика

Евгений Люлин Фото: пресс-служба ЗС НО

"Считаю, что это отличный формат работы, позволяющий консолидировать усилия исполнительной, законодательной и муниципальной власти и создать условия для обмена лучшими муниципальными практиками", - заявил по итогам первого заседания Регионального совета Нижегородской области председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

Спикер Заксобрания вошёл в президиум регионального совета.

"Каждую инициативу по девяти общественно значимым направлениям мы могли сразу же обсудить вместе с коллегами, главами МСУ и экспертами. Для себя выделил целый ряд интересных предложений в сельском хозяйстве и промышленности – это те отрасли, которые сейчас особенно нуждаются в поддержке. Рабочие группы предложили уже готовые идеи для решения социально-экономических проблем региона.

В 2020 году Законодательное собрание приняло в двух чтениях поправки в Устав региона, позволяющие создать новый орган. А в мае 2022 года парламентарии приняли закон "О Региональном совете Нижегородской области". Вопросы, которые здесь обсуждаются, важны для всех муниципалитетов и нижегородцев. В составе совета – люди, в чьей компетенции невозможно усомниться. Перед нами стоит очень много задач, каждый муниципальный округ должен разработать собственную стратегию развития по ключевым направлениям. Именно такая работа позволит региону уверенно двигаться вперёд, решать стратегические и тактические задачи", - добавил Евгений Люлин.

Напомним, главы муниципальных округов и члены правительства Нижегородской области представили проекты по развитию региона на Регсовете.

С учетом этих предложений Стратегия развития Нижегородской области будет актуализирована.

Глава региона Глеб Никитин утвердил состав Регионального совета Нижегородской области в конце июля.