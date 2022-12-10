Ольга Щетинина исполнила мечту семёновского подростка - и показала ему работу нижегородского стадиона изнутри

Первый зампредседателя Заксобрания Нижегородской области, руководитель фракции партии "Единая Россия" Ольга Щетинина в рамках акции "Ёлка желаний" исполнила мечту подростка из Семёнова. Она помогла организовать экскурсию на стадион "Нижний Новгород" для подростка 15-летнего Даниила Баранова.

Отправляя заявку на "Ёлку желаний", юноша попросил смартфон или ноутбук. Даниил с семи лет увлекается футболом, и его команда стала лидером в первенстве Нижегородской области - именно поэтому дополнительным подарком подростку стала экскурсия на стадион.

"Когда я увидела, что пожелал Даниил, я сразу поняла, что он человек очень целеустремленный. А при личном знакомстве – это впечатление ещё больше подтвердилось. Даню воспитывает мама, для которой в свои 15 юноша стал настоящей опорой. Семья живет скромно, при этом парень рассчитывает на себя, строит реалистичные планы на будущее. Таким ребятам очень важна поддержка, которая даст больше уверенности в себе и откроет новые возможности для саморазвития", - отметила Ольга Щетинина.

Во время экскурсии по стадиону Даниилу и его маме показали помещения, где размещаются и тренируются футболисты клуба "Пари Нижний Новгород", а также VIP-ложи, пресс-центр. А затем Ольга Щетинина вручила подростку новый ноутбук и атрибутику ФК "Пари НН".

"Я был на стадионе на нескольких матчах, и меня всегда интересовало, где отдыхают и тренируются спортсмены. Когда вышли на поле – у меня просто дух захватило! Это непередаваемые эмоции! Обязательно приеду сюда в марте болеть за нижегородцев. И буду идти к своей мечте, потому что футболом хочу заниматься профессионально", - поделился впечатлениями Даниил.

Напомним, в рамках акции "Ёлка желаний" Всероссийского проекта "Мечтай со мной" в дни новогодних праздников исполняются мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и детей из малообеспеченных семей. Ежегодно сотни волшебных ёлок устанавливают в учреждениях органов власти, волонтёрских центрах, на крупных мероприятиях.

В Нижегородской области в проекте также принимают участие правительство, Заксобрание, мэрия. Так, министр ИТ и связи Александр Синелобов в рамках акции "Ёлка желаний" подарил планшет 9-летней нижегородке, директор департамента внешних связей правительства Ольга Гусева исполнила мечту 6-летней Веры Бабаевой побывать в аквапарке, глава нижегородского Минпрома Максим Черкасов вручил 10-летнему Степану из Ильиногорска графический планшет, а министр образования Ольга Петрова исполнила желания сразу двоих ребят.