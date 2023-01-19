Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 января 2023 18:50  [209] Строительство школы и многоквартирного дома в микрорайоне  Боталово-4 Борского округа идет в соответствии с графиком
19 января 2023 17:56  [211] Более 97% дорог Нижегородской области в 2022 году отремонтировано при помощи передовых технологий
19 января 2023 17:40  [219] Более 100 сотрудников нижегородских компаний-участников нацпроекта "Производительность труда" стали внутренними тренерами
19 января 2023 17:11  [225] Ремонтные работы в 2023 году пройдут в 158 образовательных учреждениях Нижегородской области
19 января 2023 16:52  [225] Проект "Моя карьера с "Единой Россией" стартует по всей стране
19 января 2023 16:40  [283] Правила работы уличных музыкантов и аниматоров Нижнего Новгорода обсудили в ЗСНО
19 января 2023 16:19  [202] Ремонт трамвайного переезда на перекрестке улиц Линдовской и Коминтерна в Нижнем Новгороде завершили раньше срока
19 января 2023 16:13  [162] Станцию снеготаяния планируют построить в Московском районе Нижнего Новгорода
19 января 2023 16:03  [228] "Школа младших командиров" появилась на базе Центра военно-патриотического воспитания Нижнего Новгорода
19 января 2023 15:49  [171] Флешмоб в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда прошел в нижегородском Парке Победы
Общество

В Нижегородской области проходит акция "Мой выбор" по профессиональной ориентации школьников

19 января 2023 14:16  [162] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В рамках акции для учащихся школ, воспитанников детских домов, социально-реабилитационных центров, ребят с ограниченными возможностями здоровья проводят экскурсии по предприятиям, учреждениям и коммерческим организациям. Подростки знакомятся с рабочими процессами, общаются с сотрудниками, узнают об особенностях той или иной профессии, о ситуации на рынке труда и востребованности различных специальностей.

Так, совет сторонников партии Дальнеконстантиновского муниципального округа организовал для школьников познавательные экскурсии в пожарную и воинскую части. 

Ученики 10-го класса Муравьихинской средней школы познакомились с работой Суроватихинской пожарной части. На встрече ребята пообщались с сотрудниками части, примерили на себя экипировку пожарных, посмотрели, как работает спецтехника. Школьники узнали о трудовом распорядке части, какими качествами и умениями должны обладать пожарные, об особенностях и востребованности профессии, где можно пройти обучение. 

А для учащихся 7-8 классов Суроватихинской средней школы была организована поездка в воинскую часть 27-го Арсенала ракетных войск стратегического назначения. Провел экскурсию заместитель командира роты охраны по военно-политической работе Николай Яцыно. 

"Есть такая профессия - Родину защищать". Это цитата из известного советского фильма стала девизом экскурсии. Ребята узнали, что Арсенал - это часть ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации, выполняющая задачи по обеспечению боеготовности страны. Такие мероприятия важны и в патриотическом воспитании современной молодежи, и для выбора будущей профессии», - отметил заместитель командира роты. 
Ребята узнали о службе и быте военнослужащих, показали боевое оружие, миноискатели, как работает полевая рация. 

"Цель акции – помочь выпускникам определиться с выбором будущей профессии, показать возможности для самореализации. Может,  кто-то из ребят захочет в дальнейшем связать свою жизнь с профессией спасателя или станет военным", - сказала  председатель совета сторонников партии "Единая Россия" Дальнеконстантиновского округа Ирина Быкова.

Ученицы Большемурашкинской коррекционной школы-интерната побывали с экскурсией на предприятии, которое занимается пошивом женской одежды и изготовлением трикотажных изделий. 

Менеджер фабрики Ирина Сорокина познакомила девочек с технологиями производства, профессиями сотрудников. Особый интерес вызвала работа диссенатора - дизайнера, который создает трикотажные изделия в специальной компьютерной программе, потом вязальные машины воплощают их в жизнь. Школьницы увидели процесс вязания на профессиональном промышленном оборудовании. Также посмотрели, как происходит  стирка, сушка, глажка готовых изделий.  Как рассказали сотрудники, чтобы быть всегда в тренде, нужно постоянно развиваться, получать новые знания и навыки. 

Заместитель директора Большемурашкинской коррекционной школы-интерната Анжелика Хадасова отметила, что такие мероприятия очень интересны и полезны для подростков. 

"Это действительно очень хорошая возможность увидеть изнутри работу предприятия, на котором много интересных профессий. Это повышает интерес молодежи к различным  специальностям, помогает в будущем сориентироваться в выборе своей профессиональной дороги", - сказала она.

Учащиеся школы №103 Нижнего Новгорода посетили уникальный центр дополнительного образования "Дом научной коллаборации им. И.П. Кулибина", который находится на базе НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Работа центра нацелена на развитие современных компетенций, профессиональной ориентации обучающихся и довузовской подготовки абитурентов. 

"Меня очень заинтересовали программы, о которых сегодня рассказали нам в Доме коллаборации. Я очень люблю техническое творчество, мастерить, создавать что-то новое. Буду стараться учиться на высший балл, чтобы потом обязательно поступить в НГТУ им. Алексеева", - поделился ученик Антон Сабуров. 

Для учеников 11 класса школы №19 организовали ознакомительную экскурсию на Слудинскую водопроводную станцию, которая снабжает питьевой водой верхнюю часть Нижнего Новгорода. Это одна из немногих в России станций, где одновременно используется несколько методов очистки для создания многобарьерной защиты и получения питьевой воды самого высокого качества.

Напомним, акция "Мой выбор" сторонников партии приурочена к Международному дню образования, который отмечается 24 января. В Нижегородской области она проходит с 2020 года. За время проведения акции в регионе были организованы экскурсии для школьников на крупнейшие заводы "Красное Сормово", "Красный якорь", "Теплообменник", предприятие по производству бронированных автомобилей, НПП "Салют", хлебозавод, в IT-компании, медицинские центры, ветеринарные клиники, лесничество, сельхозпредприятия, магазины, гостиницы, строительные площадки и др. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph