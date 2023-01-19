В Нижегородской области проходит акция "Мой выбор" по профессиональной ориентации школьников Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В рамках акции для учащихся школ, воспитанников детских домов, социально-реабилитационных центров, ребят с ограниченными возможностями здоровья проводят экскурсии по предприятиям, учреждениям и коммерческим организациям. Подростки знакомятся с рабочими процессами, общаются с сотрудниками, узнают об особенностях той или иной профессии, о ситуации на рынке труда и востребованности различных специальностей.

Так, совет сторонников партии Дальнеконстантиновского муниципального округа организовал для школьников познавательные экскурсии в пожарную и воинскую части.

Ученики 10-го класса Муравьихинской средней школы познакомились с работой Суроватихинской пожарной части. На встрече ребята пообщались с сотрудниками части, примерили на себя экипировку пожарных, посмотрели, как работает спецтехника. Школьники узнали о трудовом распорядке части, какими качествами и умениями должны обладать пожарные, об особенностях и востребованности профессии, где можно пройти обучение.

А для учащихся 7-8 классов Суроватихинской средней школы была организована поездка в воинскую часть 27-го Арсенала ракетных войск стратегического назначения. Провел экскурсию заместитель командира роты охраны по военно-политической работе Николай Яцыно.

"Есть такая профессия - Родину защищать". Это цитата из известного советского фильма стала девизом экскурсии. Ребята узнали, что Арсенал - это часть ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации, выполняющая задачи по обеспечению боеготовности страны. Такие мероприятия важны и в патриотическом воспитании современной молодежи, и для выбора будущей профессии», - отметил заместитель командира роты.

Ребята узнали о службе и быте военнослужащих, показали боевое оружие, миноискатели, как работает полевая рация.

"Цель акции – помочь выпускникам определиться с выбором будущей профессии, показать возможности для самореализации. Может, кто-то из ребят захочет в дальнейшем связать свою жизнь с профессией спасателя или станет военным", - сказала председатель совета сторонников партии "Единая Россия" Дальнеконстантиновского округа Ирина Быкова.

Ученицы Большемурашкинской коррекционной школы-интерната побывали с экскурсией на предприятии, которое занимается пошивом женской одежды и изготовлением трикотажных изделий.

Менеджер фабрики Ирина Сорокина познакомила девочек с технологиями производства, профессиями сотрудников. Особый интерес вызвала работа диссенатора - дизайнера, который создает трикотажные изделия в специальной компьютерной программе, потом вязальные машины воплощают их в жизнь. Школьницы увидели процесс вязания на профессиональном промышленном оборудовании. Также посмотрели, как происходит стирка, сушка, глажка готовых изделий. Как рассказали сотрудники, чтобы быть всегда в тренде, нужно постоянно развиваться, получать новые знания и навыки.

Заместитель директора Большемурашкинской коррекционной школы-интерната Анжелика Хадасова отметила, что такие мероприятия очень интересны и полезны для подростков.

"Это действительно очень хорошая возможность увидеть изнутри работу предприятия, на котором много интересных профессий. Это повышает интерес молодежи к различным специальностям, помогает в будущем сориентироваться в выборе своей профессиональной дороги", - сказала она.

Учащиеся школы №103 Нижнего Новгорода посетили уникальный центр дополнительного образования "Дом научной коллаборации им. И.П. Кулибина", который находится на базе НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Работа центра нацелена на развитие современных компетенций, профессиональной ориентации обучающихся и довузовской подготовки абитурентов.

"Меня очень заинтересовали программы, о которых сегодня рассказали нам в Доме коллаборации. Я очень люблю техническое творчество, мастерить, создавать что-то новое. Буду стараться учиться на высший балл, чтобы потом обязательно поступить в НГТУ им. Алексеева", - поделился ученик Антон Сабуров.

Для учеников 11 класса школы №19 организовали ознакомительную экскурсию на Слудинскую водопроводную станцию, которая снабжает питьевой водой верхнюю часть Нижнего Новгорода. Это одна из немногих в России станций, где одновременно используется несколько методов очистки для создания многобарьерной защиты и получения питьевой воды самого высокого качества.

Напомним, акция "Мой выбор" сторонников партии приурочена к Международному дню образования, который отмечается 24 января. В Нижегородской области она проходит с 2020 года. За время проведения акции в регионе были организованы экскурсии для школьников на крупнейшие заводы "Красное Сормово", "Красный якорь", "Теплообменник", предприятие по производству бронированных автомобилей, НПП "Салют", хлебозавод, в IT-компании, медицинские центры, ветеринарные клиники, лесничество, сельхозпредприятия, магазины, гостиницы, строительные площадки и др.