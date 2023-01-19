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Общество

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников зафиксирован в Нижегородской области

25 января 2023 11:09  [55] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

За прошедшую неделю - со 16 по 22 января - на территории Нижегородской области было отмечено повышение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению пока не превышен, подчеркнули в ведомстве.

Среди вирусных заболеваний, которые преимущественно выявляли у нижегородцев на этой неделе, основную часть составляет грипп: его доля в общей массе респираторных вирусов составила 88,8%, а лабораторно было подтверждено 87 случаев.

Чтобы предотвратить распространение вирусов, Роспотребнадзор приостанавливает работу или рекомендует переход на дистанционный формат в образовательных учреждениях. Так, по данным на 25 января в 2,7% школ и детских садов частично приостановлен учебный и воспитательный процесс. При этом на карантин полностью закрыта одна школа.

Специалисты ведомства призывают родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в школы и детсады. Кроме того следует ограничить посещение общественных мест людьми, не привитыми против гриппа.

Напомним, в конце декабря Нижегородская область прошла пик заболеваемости по гриппу штамма А/Н1N1 (свиной грипп).

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Теги:
Грипп Здоровье Роспотребнадзор
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