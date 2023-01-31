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Общество

Ученым в России будет выплачиваться премия за разработки в области искусственного интеллекта

31 января 2023 18:56  [45] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ученым в России будет выплачиваться премия за разработки в области искусственного интеллекта. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, награждаться будут молодые ученые за научные и конструкторские прорывные решения в сфере искусственного интеллекта. 

Президент России Владимир Путин поручил правительству учредить такую ежегодную премию до 15 октября. Проект совместно с кабинетом министров будет реализовывать Альянс в сфере искусственного интеллекта и другими заинтересованными организациями.

Также до 1 сентября правительство РФ должно внести в государственные программы и национальные проекты изменения по внедрению технологий искусственного интеллекта в каждую отрасль экономики и в социальную сферу.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-3 регионов России по развитию индустрии разработки ПО в 2022 году.

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Теги:
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