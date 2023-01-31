Спортивно-патриотическая игра "Вперед, герои!" прошла в Автозаводском парке Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Спортивно-патриотическая игра "Вперед, герои!" прошла в Автозаводском парке культуры и отдыха Нижнего Новгорода. Игра была организована местным отделением "Молодой Гвардии "Единой России" при поддержке отдела молодежной политики районной администрации и автозаводского Совета отцов.

В состязаниях приняли участие более 50-ти старшеклассников из девяти учебных заведений района.

С приветственным словом к участникам обратился депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков. Он пожелал всем хорошего настроения, уверенности в своих силах, веры в победу, и чтобы каждый почувствовал себя настоящим героем.

Командам предстояло пройти шесть станций – заданий, среди которых были соревнования по преодолению полосы препятствий, перетягиванию каната, стрельбе в тире, умению оказывать первую помощь. В завершении состоялся квест по поиску флага.

Победители и самая активная группа поддержки получили призы.

"Масса положительных эмоций и отзывов, атмосфера внутри парка была наполнена позитивом, отличное настроение от процесса получили абсолютно все. Каждая станция – своя атмосфера и свой рабочий процесс. Всегда приятно проводить такие мероприятия, когда почти весь состав активистов принимает непосредственное участие. Большая благодарность всем, кто помог нам организовать игру: отделу молодежной политики Автозаводского района, местному отделению "Единой России". Главное, что все довольны результатом, все участники были заряжены, не было равнодушных. Важно, не останавливаться! Дальше - больше!", - поделился впечатлениями руководитель местного отделения "Молодой Гвардии "Единой России" Автозаводского района Михаил Воронов.