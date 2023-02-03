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Общество

Баскетбольный центр планируется обустроить в Нижнем Новгороде

09 февраля 2023 16:56  [116] Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Баскетбольный центр планируется обустроить в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, заказчиком проекта выступила Нижегородская баскетбольная ассоциация, а архитектурное решение было подготовлено ООО "АСПЭК-Проект".

В здании на улице Трамвайной, 81 планируется построить баскетбольный центр с двумя площадками.

Сейчас здесь размещается спортивная школа по баскетболу.

Архитектурный совет по итогам заседания рекомендовал доработать проект в части масштаба и трактовки фасадов здания.

Ранее сообщалось, что спорткомплекс СДЮШОР ХК "Торпедо" в Автозаводском районе планируется построить к 2025 году.

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Теги:
Баскетбол Строительство
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