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Баскетбольный центр планируется обустроить в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, заказчиком проекта выступила Нижегородская баскетбольная ассоциация, а архитектурное решение было подготовлено ООО "АСПЭК-Проект".
В здании на улице Трамвайной, 81 планируется построить баскетбольный центр с двумя площадками.
Сейчас здесь размещается спортивная школа по баскетболу.
Архитектурный совет по итогам заседания рекомендовал доработать проект в части масштаба и трактовки фасадов здания.
Ранее сообщалось, что спорткомплекс СДЮШОР ХК "Торпедо" в Автозаводском районе планируется построить к 2025 году.
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