Дорожники с ночи борются с последствиями снегопада в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на этой неделе прогнозируются сильные снегопады. Так, в понедельник выпадет до 8 мм осадков, а к выходным ожидается до 13 мм. Для борьбы с последствиями непогоды мобилизованы дорожники и дворники: уборка городских магистралей и тротуаров ведётся с ночи 19 февраля.
Как рассказал накануне глава города Юрий Шалабаев, муниципальные дорожные предприятия в таких случаях работают превентивно - обрабатывают дороги и готовят дополнительную технику. К работе также привлечены сотрудники городских ДУКов и ТСЖ.
Градоначальник особо подчеркнул, что оставленные на дорогах автомобили значительно затрудняют работу коммунальной техники. Он обратился к нижегородцам с просьбой не оставлять свои транспортные средства в местах работы дорожников.
Напомним, утром 20 февраля в Нижнем Новгороде из-за снегопада образовались девятибалльные пробки. Ситуацию усугубляют ДТП.
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