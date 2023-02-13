Дорожники с ночи борются с последствиями снегопада в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде на этой неделе прогнозируются сильные снегопады. Так, в понедельник выпадет до 8 мм осадков, а к выходным ожидается до 13 мм. Для борьбы с последствиями непогоды мобилизованы дорожники и дворники: уборка городских магистралей и тротуаров ведётся с ночи 19 февраля.

Как рассказал накануне глава города Юрий Шалабаев, муниципальные дорожные предприятия в таких случаях работают превентивно - обрабатывают дороги и готовят дополнительную технику. К работе также привлечены сотрудники городских ДУКов и ТСЖ.





Градоначальник особо подчеркнул, что оставленные на дорогах автомобили значительно затрудняют работу коммунальной техники. Он обратился к нижегородцам с просьбой не оставлять свои транспортные средства в местах работы дорожников.

Напомним, утром 20 февраля в Нижнем Новгороде из-за снегопада образовались девятибалльные пробки. Ситуацию усугубляют ДТП.