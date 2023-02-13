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Общество

Девятибалльные пробки сковали дороги Нижнего Новгорода утром 20 февраля

20 февраля 2023 09:16  [97] Общество

На дорогах Нижнего Новгорода утром 20 февраля из-за снегопада образовались девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

Согласно информации на 9:15, затрудненное движение зафиксировано практически во всех частях города.

Плотное движение наблюдается от Новинок до Ольгина, на проспекте Гагарина и на улице Ларина - в сторону центра.

На Мызинском мосту движение затруднено в оба направление, фиксируется из-за ДТП и сложностей с подъёмом у фур. Соответственно, улицы Новикова-Прибоя, Героя Попова, пер. Райниса, Пр. Ленина на Пролетарке - все стоят в сторону моста.

Молитовский, Канавинский мосты и метромост - "красные" на подъём.

Значительные затруднения на Московском шоссе и Ярошенко в сторону центра, улицы Культуры и Коминтерна - стоят в оба направления.

Также пробки зафиксированы на ул. Сергея Акимова, Советской, Бетанкура.

Практически полностью заблокировано Казанское шоссе от Афонина - до "Фантастики"; Ванеева, Надежды Сусловой - в сторону площади Свободы.

В центре города также сложности с пробками: на улицах Белинского, Родионова, пл. Сенной, Нижне-Волжской набережной.

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Теги:
движение пробки
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