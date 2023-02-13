Девятибалльные пробки сковали дороги Нижнего Новгорода утром 20 февраля

На дорогах Нижнего Новгорода утром 20 февраля из-за снегопада образовались девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".
Согласно информации на 9:15, затрудненное движение зафиксировано практически во всех частях города.
Плотное движение наблюдается от Новинок до Ольгина, на проспекте Гагарина и на улице Ларина - в сторону центра.
На Мызинском мосту движение затруднено в оба направление, фиксируется из-за ДТП и сложностей с подъёмом у фур. Соответственно, улицы Новикова-Прибоя, Героя Попова, пер. Райниса, Пр. Ленина на Пролетарке - все стоят в сторону моста.
Молитовский, Канавинский мосты и метромост - "красные" на подъём.
Значительные затруднения на Московском шоссе и Ярошенко в сторону центра, улицы Культуры и Коминтерна - стоят в оба направления.
Также пробки зафиксированы на ул. Сергея Акимова, Советской, Бетанкура.
Практически полностью заблокировано Казанское шоссе от Афонина - до "Фантастики"; Ванеева, Надежды Сусловой - в сторону площади Свободы.
В центре города также сложности с пробками: на улицах Белинского, Родионова, пл. Сенной, Нижне-Волжской набережной.
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