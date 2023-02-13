Нижегородские пункты выдачи заказов Wildberries работают в обычном режиме Общество

Нижегородские пункты выдачи заказов Wildberries работают в обычном режиме. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс службу маркетплейса.

Напомним, ранее появилась информации о закрытии некоторых ПВЗ Wildberries в связи с забастовкой их владельцев из-за несогласия с политикой маркетплейса. Некоторые из них даже выставили точки на продажу. Так, в Нижнем Новгороде продаются пункты выдачи заказов на улицах Родионова, Агрономической, Федосеенко, Бекетова, Народной, Нижнепечерской и в ТЦ "Нагорный" на площади Советской.

Как сообщили в пресс-службе Wildberries, все ПВЗ работают в прежнем режиме, а информация о забастовке не соответствует действительности.

Нижегородцы могут получать свои заказы без ограничений.

Ранее Роспотребнадзор вынес предостережение Wildberries за взимание платы с покупателей за возврат брака.