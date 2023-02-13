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Общество

Капремонт на сумму 2,47 млрд рублей пройдёт в 167 многоквартирных домах Нижнего Новгорода в 2023 году

16 марта 2023 14:28  [103] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству оценили выполнение региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД) в областном центре.

Согласно информации, в 2023 году запланирован капитальный ремонт в 167 многоквартирных домах на общую сумму 2,477 млрд рублей. Перечень, содержащий 199 видов строительно-монтажных работ, сейчас проходит процедуру согласования.

В частности, по обращениям горожан будет проведёт ремонт крыш в 152 домах, фундамент отреставрируют в 3 домах, инженерные системы обновят в 20 домах.Также будут отремонтированы фасады на 22 объектах и подвальные помещения - в 2 МКД.

Депутаты отметили, что в конце строительного сезона необходимо будет сравнить реально проведённую работу с планами и оценить работу в данном направлении в целом.

Кроме того, депутаты обсудили работу ООО "ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация", которое предоставляет населению услуги по горячему водоснабжению. Компания представила планы оптимизации производственных процессов для обеспечения качества услуг в текущем году.

Так, был затронут вопрос периодического появления неприятного запаха в системе горячего водоснабжения в Автозаводском районе.

Как рассказал гендиректор предприятия Виталий Гаврюшенко, для обеспечения нормативных параметров горячей воды в рамках инвестиционной программы в период с 2022 по 2030 гг. планируется построить циркуляционные трубопроводы горячего водоснабжения. также компания намерена провести техническое перевооружение оборудования и построить 11 новых насосных станций.

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Теги:
Гордума Городское хозяйство капремонт
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