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Общество

Расписание еще трех маршруток опубликуют в Нижнем Новгороде 12 апреля

11 апреля 2023 10:43  [64] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Расписание еще трех маршруток опубликуют в Нижнем Новгороде 12 апреля. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Согласно информации, утвержденные расписания частных автобусных маршрутов появятся на портале АСИП.

С завтрашнего дня станет доступно расписание маршрутов Т-13, Т-75, Т-86.

Напомним, сегодня были опубликованы расписания маршрутов Т-3, Т-31, Т-45, Т-59, Т-67, Т-76, Т-70, Т-81.

Зимой на портале АСИП стали доступны графики работы маршрутов Т-29, Т-37, Т-44 и Т-83.

Ранее сообщалось, что до конца апреля будет опубликовано расписание всех частных автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт
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