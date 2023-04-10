Более 160 жителей Дзержинска получили бесплатную правовую поддержку в рамках акции "Сообщество правозащитников" Общество

Фото: Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области

Более 160 жителей Дзержинска получили бесплатную правовую поддержку в рамках акции "Сообщество правозащитников", которая состоялась 11 апреля. В акции, инициированной Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области, приняли участие практически все региональные организации, оказывающие содействие гражданам в защите их законных интересов.

"Нижегородская область является уникальным регионом с точки зрения масштабности и эффективности правозащитного каркаса. Предлагая коллегам объединить и сконцентрировать усилия в том или ином муниципалитете, мы изначально ставили цель не просто содействовать конкретным заявителям, а рассказать максимально широкому кругу людей о возможностях получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь", - считает нижегородский омбудсмен Оксана Кислицына.

Выезды "Сообщества правозащитников" не являются набором стандартных акций. Каждый раз меняются и состав участников, и площадки мероприятий, и их форматы. Так, нововведением акции в Дзержинске стало проведение личного приема сразу двумя уполномоченными - "взрослым" омбудсменом Оксаной Кислицыной и детским правозащитником Маргаритой Ушаковой, а также участие в мероприятии представителей АНО "Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного" и студенческой юридический клиники ННГУ.

По словам организаторов акции, "главное, что остается неизменным, — помощь гражданам, которым труднее остальных отстаивать свои законные интересы: малоимущим, пожилым, людям с инвалидностью, осужденным".

Глава Дзержинска Иван Носков высоко оценил работу правозащитных организаций: "Такие масштабные выездные акции – это возможность для жителей города первично или дополнительно проконсультироваться с разными специалистами, не выезжая за пределы города. Немало вопросов, касающихся социальных выплат и мер поддержки, жилищных ситуаций, сегодня было озвучено на приемах уполномоченных по правам человека и по правам ребенка. Большая часть вопросов уже находится на контроле профильных департаментов администрации Дзержинска и правительства Нижегородской области. Там, где необходима непосредственно моя помощь, готов подключиться. Благодарю всех правозащитников, которые сегодня работали в Дзержинске, и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество".

Также в рамках акции специалисты АНО "Служба защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" проконсультировали 71 человека, сотрудники Госюрбюро - 22, волонтеры студенческой клиники — 25, юристы Центра правового консультирования — 26.