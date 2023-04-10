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Общество

Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны тонкинцам восстановят к 9 Мая

13 апреля 2023 14:28  [93] Общество

Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в р.п. Тонкино будет восстановлен к 9 Мая. Об этом сообщили в администрации Тонкинского муниципального округа. 

Обрушение памятника "Землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, членам колхоза "Светлый путь", расположенного на ул. Заречной, произошло из-за подмыва фундамента.  

Специалисты планируют восстановить памятник к 7 мая. Все таблички с именами колхозников "Светлый путь", погибших в годы Великой Отечественной войны, сохранены, они будут восстановлены на новом мемориале. 

Ранее стало известно, что по поручению заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева правительством региона проводится проверка в связи с сообщениями о ненадлежащем состоянии мемориала в р.п.Тонкино. 

"Обязательно будут установлены причины произошедшего и ответственные лица, сделаны соответствующие выводы", - отметил Андрей Гнеушев.

Справка

Памятник "Землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, членам колхоза "Светлый путь" был построен в 70-е годы на средства работников колхоза "Светлый путь", до 2020 года находился в собственности колхоза, а затем был передан муниципалитету. При подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы администрация р.п. Тонкино выделила средства на облицовку памятника и благоустройство прилегающей территории, дополнительно был установлен мемориал председателю колхоза "Светлый путь", участнику Великой Отечественной войны Николаю Григорьевичу Пряхину. 

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Теги:
Тонкино
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