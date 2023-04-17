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Горячая линия по бесплатному детскому питанию пройдет в Нижнем Новгороде 18 апреля

17 апреля 2023 14:37  [80] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Горячая линия по бесплатному детскому питанию пройдет в Нижнем Новгороде 18 апреля. Об этом сообщили в городском департаменте по социальной политике.

С 9:00 до 17:00 нижегородцы смогут задать специалистам вопросы, касающиеся порядка оформления карты на получение бесплатного питания для детей до двух лет.

МБУЗ "Молочная кухня" бесплатно обеспечивает маленьких нижегородцев натуральной кисломолочной продукцией - кефиром без консервантов жирностью 3,2% и творогом жирностью 10-14% пониженной кислотности, а также выдаёт сухие адаптированные молочные смеси и каши. Это является мерой социальной поддержки для определённых категорий населения.

В структуру МБУЗ "Молочная кухня" входят три молочных кухни: Автозаводская, Нижегородская и Сормовская, а также 49 молочно-раздаточных пунктов в восьми районах Нижнего Новгорода.

Телефон горячей линии: 283-06-00, 8-930-665-04-03.

Напомним, что в середине февраля нижегородская "Молочная кухня" начала производство мягких сыров. В начале марта сыр "По-адыгейски" поступил в продажу во все городские молочные раздатки. В составе нового продукта, адаптированного для детского питания, только молоко, соль и молочная сыворотка. 

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Теги:
горячая линия Молочная кухня Социальная сфера
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