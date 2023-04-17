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Общество

Руководство "ЛУК Регионы" осудили на 3 года условно за коммерческий подкуп

21 апреля 2023 10:52  [63] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Руководителя ООО "ЛУК Регионы" Дмитрия Лаврова и его заместителя Руслана Гасанова признали виновными в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Следствием и судом было установлено, что в период с 2016 по 2020 год учредитель и логист ООО "ЛУК Регионы" неоднократно подкупали сотрудника полигона в Балахнинском районе с целью захоронения опасных промышленных отходов, отсутствующих в лицензии полигона ТБО. Деньги сотруднику ООО "Управление отходами-НН" они передавали лично.

Всего сумма коммерческого подкупа составила порядка 600 тысяч рублей. 

В ноябре 2021 года сотрудники "Лук Регионы" были арестованы. По материалам региональных УФСБ и СУ СК в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 204 ч. 3 п.п. "а, б, в" УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору за заведомо незаконные действия, в крупном размере). Свою вину обвиняемые признали.

Балахнинский городской суд вынес приговоры по делам Дмитрия Лаврова и Руслана Гасанова. Каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом более 1 млн рублей.

Как добавили в УФСБ, в отношении сотрудника ООО "Управление отходами-НН", который получал деньги от "Лук Регионы", проводятся судебные разбирательства по ч. 5 ст. 204 УК РФ.

Напомним, в конце ноября 2021 года суд приговорил посредника во взяточничестве в пользу нижегородского ООО "ЛУК Регионы" к двум годам колонии. В прошлом году компанию "ЛУК Регионы" оштрафовали на 500 тысяч рублей за коммерческий подкуп.

Как ранее рассказали НИА "Нижний Новгород" в АО "Ситиматик - Нижний Новгород", которое заведует работой межмуниципального полигона для размещения непригодных к переработке ТКО на территории Балахнинского района, в начале 2021 года в АО "Управление отходами-НН" произошли смена собственника и реструктуризация, результатом которой стали, в том числе, замена топ-менеджмента и смена наименования компании.

"К этому времени все договорные отношения с ООО "ЛУК Регионы" были прекращены. Договор был расторгнут по инициативе АО "Управления отходами-НН" из-за многочисленных нарушений, допущенных со стороны ООО "ЛУК Регионы".

Комментарий - Клара Романова, заслуженный эколог РФ,  член Национальной палаты экологических аудиторов, Почётный учёный Европы, академик Европейской естественнонаучной академии, академик Международной академии безопасности человека и природы
 

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Теги:
Балахнинский район Свалки Уголовное дело
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