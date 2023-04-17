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Бизнес

"ЛУКОЙЛ" разработал долговечное покрытие для дорог

26 апреля 2023 15:02  [48] Бизнес
Фото: “ЛУКОЙЛ”

Фото: “ЛУКОЙЛ”

В компании "ЛУКОЙЛ" разработали долговечное покрытие для дорог.

Как сообщает Telegram-канал "ЛУКОЙЛ", создано новое полимерно-битумное вяжущее "ЛУКОЙЛ PG 70-40", которое соответствует современным стандартам.

Дорожное покрытие, созданное специалистами компании, способно выдержать температуру эксплуатации от +70 до -40 °C. 

Отмечается, что первыми инновационную технологию оценят водители на трассе М-12 "Москва - Казань - Екатеринбург".

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Теги:
ЛУКОЙЛ
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