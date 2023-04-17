"ЛУКОЙЛ" разработал долговечное покрытие для дорог Бизнес

Фото: “ЛУКОЙЛ” В компании "ЛУКОЙЛ" разработали долговечное покрытие для дорог. Как сообщает Telegram-канал "ЛУКОЙЛ", создано новое полимерно-битумное вяжущее "ЛУКОЙЛ PG 70-40", которое соответствует современным стандартам. Дорожное покрытие, созданное специалистами компании, способно выдержать температуру эксплуатации от +70 до -40 °C. Отмечается, что первыми инновационную технологию оценят водители на трассе М-12 "Москва - Казань - Екатеринбург".

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