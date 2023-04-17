"ЛУКОЙЛ" разработал долговечное покрытие для дорог

Фото: “ЛУКОЙЛ”
В компании "ЛУКОЙЛ" разработали долговечное покрытие для дорог.
Как сообщает Telegram-канал "ЛУКОЙЛ", создано новое полимерно-битумное вяжущее "ЛУКОЙЛ PG 70-40", которое соответствует современным стандартам.
Дорожное покрытие, созданное специалистами компании, способно выдержать температуру эксплуатации от +70 до -40 °C.
Отмечается, что первыми инновационную технологию оценят водители на трассе М-12 "Москва - Казань - Екатеринбург".
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