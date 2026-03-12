ВТБ: сервис "второй руки" чаще всего подключают россияне старше 60 лет Экономика

Фото: pixabay.com

По данным ВТБ, 70% россиян, которые подключили сервис «второй руки», старше 60 лет. В основном механизм оказался востребованным среди женщин – их доля среди защищаемых составила 65%. 69% таких клиентов держат на счетах до 2 млн рублей, 26% – от 2,5 млн рублей и 2% – от 15 млн рублей.

Для подтверждения крупных банковских операций они привлекают доверенных близких. Доверенные лица – тоже в основном женщины (55%), из них 28% – в этой возрастной группе 40–50 лет. Молодые люди (20-25 лет) менее всего заинтересованы в установке контроля над своими операциями со стороны родных и близких – только 3%.

Механизм «второй руки» помогает уберечь деньги клиентов от действий мошенников, отметил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков. Клиент назначает доверенное лицо, который подтверждает крупные операции. Чтобы назначить «защитника», необязательно идти в отделение вместе с ним – все можно сделать в пару кликов в онлайн-приложениях банков. Важно, чтобы доверенное лицо также было клиентом этого банка.

При настройке сервиса клиент указывает сумму, при превышении которой потребуется подтверждение перевода или снятия наличных от близкого человека. Назначить нового защитника или отказаться от сервиса можно в любой момент, при отключении 24 часа будет действовать период охлаждения.