Нижегородские предприятия могут вернуть расходы на сертификацию Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские компании могут подать заявки на получение государственной поддержки для возмещения затрат на сертификацию промышленной продукции, предназначенной для зарубежных рынков. Программа реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Прием заявок продлится до 30 марта 2026 года. Документы необходимо подавать в электронном виде через Государственную информационную систему промышленности (ГИСП).

Мера поддержки позволяет предприятиям компенсировать часть расходов, связанных с прохождением процедур оценки соответствия российской продукции требованиям иностранных рынков.

На текущем этапе программы на эти цели предусмотрено 20 млн рублей. Средства направят на поддержку сертификации продукции отрасли беспилотных авиационных систем.

При этом компании из других отраслей промышленности также могут подать заявки. Их рассмотрят в случае выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств.

В рамках одного отбора предприятие вправе подать только одну заявку. Получатели поддержки должны будут взять на себя обязательства по увеличению числа полученных сертификатов соответствия и обеспечить запланированный объем реализации продукции до 31 декабря 2027 года.

Для получения компенсации сертификат должен соответствовать установленным требованиям. В частности, он должен быть получен в период с 1 января по 30 сентября 2026 года, оставаться действующим и быть выданным непосредственно организации-заявителю. При этом расходы на получение сертификата должна понести сама компания, а документ должен подтверждать соответствие продукции российского производства.

Заявки принимаются с 27 февраля по 30 марта 2026 года. Рассмотрение документов запланировано на период с 31 марта по 20 апреля 2026 года. Победителей отбора объявят в течение 20 рабочих дней после завершения процедуры рассмотрения.

Подробная информация о программе, а также инструкция по подаче заявки размещены на официальном сайте Российского экспортного центра.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт", инициированный президентом России Владимиром Путиным, в Нижегородской области реализует региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства. В структуру нацпроекта входят три федеральных направления: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".