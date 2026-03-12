Евгений Люлин обсудил развитие бизнеса с нижегородками-предпринимателями Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

11 марта председатель Заксобрания Евгений Люлин встретился с женщинами-предпринимателями Нижегородской области. В обсуждении вопросов развития бизнеса приняли участие председатель комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков, депутат ЗСНО, руководитель аппарата Максим Ребров, и.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина.

Участницы встречи – представители самых разных направлений бизнеса – генеральный директор АО «Городецкий молочный завод» Нина Квасникова, генеральный директор ООО «Симона» Ольга Никитина, директор частного общеобразовательного учреждения «Школа им. М.В. Ломоносова» Галина Клочкова, основательница дизайн-бренда PARLE Ольга Рыхлова, генеральный директор ООО «Деловой квартал-ННОВ» Светлана Лузанова, директор ООО «ФинТехЛаб» Светлана Андрианова, генеральный директор ООО «Премьер Аудит» Татьяна Лобова и другие предприниматели. Многие из них входят в Нижегородское региональное отделение общественной организации «Деловая Россия».

Евгений Люлин подчеркнул особую роль женщин в развитии современной экономики. «Женщины-предприниматели не просто успешны – они зачастую формируют новые стандарты ведения бизнеса, сочетая коммерческую эффективность с социальной миссией. Они хорошо знают проблемы и возможности отечественного предпринимательства, – отметил спикер регионального парламента. – Согласен с психологами, что мужчины в бизнесе чаще идут напролом, тогда как женщины полагаются на интуицию, тоньше чувствуют изменения, быстрее адаптируются и действуют более гибко. Такой подход нам и нужен!»

Статистика подтверждает, что женское предпринимательство в России находится на подъёме. Доля женщин в бизнесе превышает 40%, причём более половины из них принимают решение о запуске собственного дела после 35 лет, уже имея детей. В Нижегородской области сегодня действует 137 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а численность занятых в этом секторе приближается к 700 тысячам человек. Особенно впечатляет вклад женщин в социальные проекты – более 60% из них инициированы именно ими.

В ходе дискуссии прозвучали конкретные предложения. Так, аудитор и глава фонда целевого капитала ННГУ Татьяна Лобова предлагает предоставлять налоговые льготы благотворителям. Прозвучало предложение наказывать застройщиков, если прилегающие к домам парковки не имеют положенных по правилам зарядок для электромобилей. Предприниматель, дизайнер одежды Ольга Рыхлова отметила, что необходимо провести общественные слушания по проекту закона о креативных индустриях. Эти и другие предложения возьмут в работу профильные комитеты Заксобрания.

Участницы высоко оценили возможность прямого контакта с законодателями. Генеральный директор ООО «Симона» Ольга Никитина, стоявшая у истоков женского бизнеса в регионе, отметила: «Раньше предприниматели и власть существовали отдельно. А сегодня Законодательное собрание – это площадка, где можно задавать любые вопросы. Мы привыкли сами решать проблемы, но, когда есть такой диалог, он становится по-настоящему эффективным».

«Такие встречи очень нужны. Мы услышали главное: «Не сидите, не ждите – приходите обсуждать проблемы». Это дорогого стоит», – поделилась впечатлениями генеральный директор АО «Городецкий молочный завод» Нина Квасникова.

«Законодательное собрание будет внимательно изучать все предложения и прорабатывать возможность их реализации. Мы всегда открыты для новых идей и готовы оказать необходимую помощь. Уверен, наш диалог продолжится и принесёт конкретные результаты», – заключил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

