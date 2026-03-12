До 18 млн рублей могут получить нижегородские предприятия на развитие своих проектов Экономика

Нижегородские малые предприятия приглашаются к участию в грантовых программах Фонда содействия инновациям (ФСИ) «Старт-2» и «Бизнес-Старт» в рамках федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Конкурсы Фонда содействия инновациям «Старт-2» и «Бизнес-Старт» помогают компаниям развивать свои технологические решения и быстрее выводить их на рынок. За время реализации программы «Старт-2» в Нижегородской области поддержку получили 19 проектов на общую сумму около 82 миллионов рублей. Конкурс «Бизнес-Старт» - логичное продолжение программы для производителей, готовых масштабировать свои разработки и переходить к активной коммерциализации», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Принять участие могут микропредприятия и малые предприятия. Размер гранта в конкурсе «Старт-2» составляет до 10 млн рублей, срок выполнения НИОКР – 12 или 18 месяцев с даты заключения договора. В конкурсе «Бизнес-Старт» размер гранта – до 18 млн рублей, срок выполнения инновационного проекта – 12 месяцев.

Информационную и организационную поддержку на всех этапах подачи заявок предпринимателям оказывает региональное представительство ФСИ – технопарк «Анкудиновка».

«Конкурс «Старт-2» охватывает широкий спектр направлений – от цифровых технологий и медицины до биотехнологий, новых материалов и химических технологий. В рамках конкурса «Бизнес-Старт» особое внимание будет уделяться проектам, направленным на коммерциализацию импортозамещающих технологий», – рассказал директор технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев.

Заявки на конкурс «Старт-2» будут приниматься до 10.00 (мск) 6 апреля 2026 года, «Бизнес-Старт» – до 10.00 (мск) 13 апреля 2026 года.

Также продолжается прием заявок на гранты по программам ФСИ «Развитие-Станкостроение» и «Студенческий стартап». Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку на конкурсы можно на сайте Фонда содействия инновациям: https://online.fasie.ru. Обратиться за поддержкой в региональное представительство ФСИ можно по телефону: +7 (831) 275-83-46 или по электронной почте: innov@bi-clever.ru, delo@bi-clever.ru

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».