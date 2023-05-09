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Общество

Смертность в Нижегородской области с начала года снизилась на 17,1%

13 мая 2023 10:06  [101] Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

Смертность в Нижегородской области с начала года снизилась на 17,1%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, данный показатель в привязке к каждой больнице отслеживается еженедельно.

С начала года до 11 мая в Нижегородской области смертность снизилась на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных цифрах - умерло на 3361 человек меньше, чем годом ранее. 

"Основной резерв снижения смертности - это болезни системы кровообращения. Запущенная и нелеченная гипертония - основной провокатор летальных исходов. А решить эту проблему, можно лишь знаниями. Знать о своем артериальном давлении и знать как управлять им - уже снижает риск смерти от сосудистых катастроф на 30%", - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Летом министр рекомендует быть особо внимательным во время купания, езды на автомобиле и других случаях.

Ранее сообщалось, что Минздрав Нижегородской области запустил "Калькулятор здоровья".

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Смертность
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