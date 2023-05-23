Единые стандарты сервиса и классификации гостиниц будут введены в странах ЕАЭС Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Единые стандарты сервиса и классификации гостиниц будут введены в странах ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия). Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ по итогам сессии по туризму "Открываем Евразию" в рамках II Евразийского экономического форума.

Согласно информации, эта мера позволит создать комфортные условия пребывания для туристов, а также поспособствует созданию качественной инфраструктуры и повышению безопасности отдыха.

Сейчас специалисты выявляют лучшие национальные практики по стандартизации в сфере туризма, вырабатывают критерии по сопоставлению стандартов качества предоставления туруслуг. Россия поделилась опытом введения ГОСТов на услуги пляжей, требований к обеспечению безопасности туристов, услуг детского туризма, кемпингов и туристских услуг, предоставляемых на особо охраняемых территориях.

Отмечается, что в 2022 году объем взаимного турпотока России со странами ЕАЭС составил 6,3 млн поездок. Так, страны-участницы ЕАЭС составили 27% от общего въездного потока в Россию и 18% от общего выездного потока из России. При этом в 2019 году показатели составляли 19% и 11% соответственно.

Ранее сообщалось, что совокупный товарооборот Нижегородской области со странами ЕАЭС вырос на 42%.