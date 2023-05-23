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Общество

Госдума приняла закон о наказании за карты с неправильными границами России

25 мая 2023 17:07  [78] Общество

Госдума РФ в трёх чтениях приняла законопроект о наказании за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России. Об этом сообщает телеканал "360".

Теперь за распространение "неправильных" географических карт нарушителям придётся заплатить штраф в размере до 1 млн рублей. Также предусмотрен арест на срок до 15 суток.

Также закон предусматривает внесение поправок в ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". В соответствии с ними, к экстремистским материалам будут отнесены все публично демонстрируемые документы, в которых неправильно указаны российские границы.

Перед принятием закона Минюст предложил уточнить понятие "неправильных" карт, указав, что экстремистскими должны признаваться материалы, где границы России указаны неверно с целью оспаривания территориальной целостности страны. Таким образом из-под действия закона исключат учебные пособия и географические карты, выпущенные до 2014 года.

Напомним, внедрение единого подхода к образованию в России начнётся уже в 2023 году. Закон о введении так называемого "золотого стандарта" образования предусматривает принятие единых образовательных программ, разработанных Минпросвещения. Они станут обязательными по ряду предметов: по русскому языку, литературе, истории, обществознанию и географии, а также по ОБЖ.

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Теги:
Законодательство Образование Политика
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