Захар Прилепин: "В России за 30 лет создали либерально-буржуазное общество потребления и культа Запада" Общество

В интервью News.ru Захар Прилепин рассказал о работе нижегородских врачей и о своем нынешнем состоянии, о том, как предотвратить работу украинских диверсантов и о ситуации в культуре:

"Мы уже однажды пытались победить терроризм в России и быстро поняли, что пока не взята столица террора, это работа может вестись лишь с переменным успехом. Хотя в чем-то вы правы. Россия — страна, где легальна и активна огромная прокиевская часть общества. Ну, скажем, фан-клуб рэпера Оксимирона — могут завербованные там быть? Могут. Сколько работы у спецслужб? Да просто кошмар сколько.

Мы живем в обществе, где антивоенная солидарность, быть может, даже выше, чем солидарность людей, которые стоят за нашу армию и за нашу страну.

Это ровно то общество, которое мы 30 лет создавали, а потом вдруг удивились: а чего с нами не так? Я десять лет назад заходил в Кремль и говорил умным людям: для наших молодых все базовые понятия — "армия", "церковь", "отечество", тем более "СССР" — зашквар. Мне отвечали: наша социология говорит о другом. Потом началась война — и 3 млн молодых специалистов слиняло из страны, а 90 процентов артистов выступило против СВО.

Ну, собственно, вот и вся "социология". Все ж свободны. Обратите внимание: я сегодня пролистал про себя тысячу новостей за 20 дней. Практически ни в одной из них даже не написано, что я — военнослужащий, майор Росгвардии, замкомандира батальона. Приехал диверсант и подорвал "публициста Прилепина". Погибший рядом со мной Саша "Злой" Шубин был по профессии психолог, хотя вообще он был военнослужащий и служил в моем батальоне. Ну, пусть наши СМИ пишут: террористы "подорвали в лесу публициста и психолога". Они вообще вменяемы — эти люди, которые составляют новости?

Еще раз повторю: в России за 30 лет создали либерально-буржуазное общество потребления и культа Запада, антисоветизм был почти религией, а западничество — аксиомой. Потом всё пошло по шву и вы спрашиваете, что делать с Беркович? А я вас хочу спросить: что делать вообще со всем этим? С кино, которое "не заметило" за десять лет донбасской войны, смерти сотен детей, убийства Арсена Моторолы и Дарьи Дугиной, и до сих пор не желает этого видеть? Я год назад спрашивал: назовите мне трех топовых и снимающих русских режиссеров, которые за русского солдата? Мне говорят: Михалков, Бортко, Шахназаров. Люди просто не понимают, о чем я их спрашиваю.

У меня 12 переломов, травма головного мозга, ушиб легких, и у меня погиб товарищ. Уже не помню, какой по счету за девять лет. А вы спрашиваете, "что нам делать с Беркович?" Я имени такого раньше не слышал. Ну как что? Наградить. Здесь же 30 лет так делали. И Пугачеву наградить. Я десять лет жизни прослужил в силовых и спецструктурах, был на четырех войнах. Давайте с одного раза угадаем, у кого больше медалей — у меня или у Галкина? Это «их» государство. Мы "у них" в гостях."

Напомним, что машину сопредседателя партии "Справедливая Россия" 6 мая взорвали в Нижегородской области.

Захар Прилепин в результате покушения получил травмы и был госпитализирован. Сопровождавший его водитель и личный охранник Александр Шубин погиб.