Банки обязали включать все платежи в полную стоимость кредита Общество

Президент РФ Владимир Путин 24 июля подписал закон, который обязывает банки включать все дополнительные платежи в полную стоимость кредита. Об этом сообщил телеканал "360".

Согласно информации, документом утверждено изменение нескольких статей закона "О потребительском кредите (займе)". Теперь банки будут обязаны указывать в рекламе полную стоимость кредита, включающую все дополнительные платежи. Причём эту информацию нужно прописывать до размера процентной ставки - таким же или бóльшим шрифтом.

Как говорится в пояснительной записке, изменения вводятся, чтобы заёмщики понимали, какую финансовую нагрузку берут на себя.

Новые требования к рекламе банковских продуктов начнут действовать через три месяца. А вот включать все платежи в стоимость кредита банки будут обязаны через полгода.

Напомним, в мае Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Сбербанк за нарушение рекламного законодательства. Так, в телевизионной рекламе кредита Сбербанка крупным шрифтом указывалась и озвучивалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке от 4,9%. А вот информация о других условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность его оформления, в рекламе шла сноской, текст которой невозможно прочитать за короткое время.