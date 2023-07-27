Восемь человек спасено на пляжах Нижнего Новгорода с начала купального сезона

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
Почти 250 профилактических рейдов проведено на пляжах Нижнего Новгорода с начала купального сезона.
По данным МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода", всего с начала сезона спасателями на муниципальных пляжах было спасено 8 человек.
Всего в Нижнем Новгороде к настоящему времени работают 15 пляжей и 5 зон отдыха, на которых организовано дежурство матросов - спасателей.
Так, на всех четырех пляжных зонах Сормова организована работа спасателей. Пляжи обеспечены содержанием, установлены аншлаги в местах запрета купания, также организован регулярный вывоз мусора.
Кроме того, по распоряжению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева ведется работа по обеспечению безопасного отдыха населения в местах купания.
Как рассказал матрос-спасатель озера Светлоярское Геннадий Шишкин, в основном нижегородцы отдыхают культурно, не допускают нахождения в нетрезвом виде в зоне пляжа.
Сами отдыхающие также подчеркивают благоустроенность и чистоту городских пляжей, организованный уровень комфорта и безопасности.
По данным регионального ГУ МЧС, всего с начала купального сезона на водоемах региона было зарегистрировано 64 происшествия. В результате погибли 56 человек, в том числе 8 детей. При этом было спасено 27 человек.
Ранее сообщалось, что спасатели предотвратили четыре несчастных случая на пляжах Нижнего Новгорода.
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