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Тематическая подсветка к фестивалю INTERVALS появится на нижегородской телебашне

25 августа 2023 14:32  [107] Общество

Фото: Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр

Тематическая подсветка к фестивалю INTERVALS появится на нижегородской телебашне. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Согласно информации, подсветку можно будет увидеть с 25 по 27 августа с 20:00 до 22:00.

На телебашне появится видеосценарий с элементами графической символики мероприятия. Грани доминанты будут окрашены в бирюзовый и темно-синий цвета, а на медиаэкран будет транслироваться бегущая строка с логотипом и названием фестиваля.  

Напомним, фестиваль медиаискусства INTERVALS 2023 пройдет в Нижнем Новгороде 25-27 августа на 14 площадках.

Нижегородцы и гости города смогут бесплатно увидеть 3D-мэппинги на фасадах зданий, кинетические и интерактивные работы, а также инсталляции внутри памятников архитектуры и современных сооружений. 

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Теги:
телебашня
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