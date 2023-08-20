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Общество

Михаил Иванов: Строительная отрасль региона показывает устойчивый рост

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Михаил Иванов

Михаил Иванов

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

28 августа на Нижегородской ярмарке были подведены предварительные итоги работы по актуализации Стратегии развития региона.

Председатель постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре Михаил Иванов отметил, что в рамках стратегии особое внимание уделяется развитию Нижегородской агломерации.

"На протяжении последних нескольких месяцев проводилась колоссальная работа по актуализации Стратегии развития Нижегородской области. В рамках стратегических сессий, круглых столов, многочисленных встреч и обсуждений были внесены конструктивные предложения, которые нашли свое отражение в плане действий по развитию нашего региона", - сказал депутат.

"Безусловно, внимание было уделено всем основным аспектам, связанным с жизнью и благосостоянием нижегородцев. Что касается строительной отрасли, то на протяжении последних лет она показывает устойчивый рост, планомерно наращивая темпы. За 5 лет в регионе было введено в эксплуатацию более 7,5 млн квадратных метров жилья, 6,3 тысячи обманутых дольщиков восстановлены в правах, также по состоянию на август 2023 года из ветхого и аварийного фонда расселены 12,1 тысячи человек, запущена региональная единая льготная ипотечная программа и многое другое", - рассказал Михаил Иванов.

"Учитывая эти результаты и анализируя современные тренды и вызовы времени, были сформулированы приоритеты на ближайшие годы. Особое внимание уделено сбалансированному развитию Нижегородской агломерации и территорий вокруг неё, расширению рынка арендной недвижимости, формированию системной работы органов власти, банков и строительных компаний для поддержки индустриального малоэтажного строительства, а также цифровизации отрасли, применению BIM и TIM-технологий, сокращению административных барьеров, применению новых технологий и инновационных материалов в строительстве и, конечно же, популяризации строительных профессий и подготовке новых кадров", - добавил председатель комиссии по строительству.

"Я уверен, что выполнение этих задач поможет сформировать высокоэффективный и конкурентоспособный строительный комплекс региона, способствующий повышению уровня комфорта для проживания", - подытожил Михаил Иванов.

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Теги:
Гордума Стратегия развития Строительство
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