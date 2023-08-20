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Культура и отдых

Экспозицию Музея Кузьмы Минина обновили в Балахне

11 сентября 2023 18:19  [74] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Экспозицию Музея Кузьмы Минина обновили в Балахне в рамках нацпроекта "Культура". Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, из федерального бюджета более 2,1 млн рублей были направлены на закупку проекторов с интерактивным модулем и анимационных инсталляций.

Благодаря новому оборудованию в музее появилось три тематических поля. Одно из них – анимационная инсталляция "Путь ополчения", которая позволяет посетителю музея ознакомиться с маршрутом ополчения 1612 года

Второе тематическое поле – инсталляция "Соль земли", выполненная в виде соляного колодца, внутрь которого на слой соли проецируется анимация о появлении соляных месторождений и способах добычи этого важного консерванта. Еще одно пространство посвящено истории Балахны.

Также было изменено визуальное оформление музейного зала, например, здесь появились подиумы для экспонатов, подсвеченная витрина.

Ранее сообщалось, что флигель Усадьбы Рукавишниковых открылся после реставрации.

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Теги:
Балахна Музеи
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