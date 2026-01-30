Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Культура и отдых

ДК в селе Никитино капитально отремонтирован по проекту "Вам решать!"

30 января 2026 13:45 Культура и отдых

В селе Никитино Починковского муниципального округа состоялось торжественное открытие Дома культуры после капитального ремонта, который был выполнен в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».

На открытии присутствовали глава МСУ Починковского муниципального округа Михаил Ларин, заведующая Домом культуры Валентина Солуянова и местные жители.

В рамках проекта «Вам решать!» в ДК обновили крышу, провели облицовку стен здания, сделали полный ремонт и отделку внутренних помещений. Стоимость работ составила более 5,8 млн рублей.

«Открытие отремонтированного Дома культуры - это важное событие не только для села Никитино, но для всего округа, который активно участвует в проекте «Вам решать!». За пять лет наши жители приняли участие в 65 инициативах, которые были реализованы на общую сумму 180 млн рублей. Благодаря проекту «Вам решать!» в округе построили и отремонтировали дороги, водопровод, спортивные и детские площадки. Дом культуры в селе Никитино – это уже третий клуб, который привели в порядок на нашей территории благодаря проекту инициативного бюджетирования», - рассказал Михаил Ларин.

На базе Никитинского Дома культуры функционируют 9 культурно-досуговых формирований. Коллективы самодеятельного народного творчества ДК активно участвуют в культурной жизни округа.

В 2025 году по губернаторскому проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!» на территории Починковского округа было отремонтировано и благоустроено 11 объектов на сумму более 51 млн рублей, в том числе семь дорог, два водопровода и два Дома культуры.

В 2026 года в проект вошли 10 инициатив жителей округа с объемом финансирования более 49 млн рублей.

Напомним, всего 363 инициативы жителей Нижегородской области будут реализованы в 2026 году в рамках губернаторского проекта «Вам решать!». В народном голосовании проекта, проходившем с 15 октября по 1 декабря 2025 года на сайте: golosza.ru, приняли участие 671 007 нижегородцев.

капремонт культура Починковский район
