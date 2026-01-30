Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

ЗСНО повторно направит в Госдуму законопроект о реставрации ОКН за счет дольщиков

30 января 2026 11:56 Культура и отдых
ЗСНО повторно направит в Госдуму законопроект о реставрации ОКН за счет дольщиков

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило обновленную редакцию законопроекта, позволяющего использовать средства дольщиков для восстановления объектов культурного наследия (ОКН). Документ будет повторно направлен на рассмотрение в Государственную думу. Решение принято на заседании ЗСНО 29 января. 

Суть инициативы заключается в том, чтобы разрешить застройщикам, владеющим зданиями и земельными участками, а также имеющим все необходимые разрешения, привлекать частные инвестиции в реставрацию и адаптацию исторических объектов под жилую застройку. Дольщики же будут получать копию охранного обязательства наряду с основным пакетом документов. 

Первая версия проекта изменений в федеральное законодательство уже обсуждался в Госдуме, его рассматривала и правительственная комиссия. Предложение в целом было поддержано, но поступили замечания, которые и были уточнены в новой редакции.

В случае одобрения Госдумой, закон может вступить в силу с 1 сентября 2026 года. 

Ранее во время обсуждения вопроса на заседании комитета по градостроительству ЗСНО, его председатель Василий Суханов отметил, что в областном центре есть два ОКН, при реконструкции которых можно применить этот механизм – Дворец культуры имени Ленина и Дом чекиста.
 

