Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
Простые маршруты по Нижнему Новгороду "В Нижний? Запросто!"
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
09 октября 2023 13:04  [1] Эксплуатацию частного самолёта Ан-28 запретили в Нижегородском аэроклубе
07 октября 2023 09:12  [395] Пять человек погибли при пожаре в частном доме в г.о.г. Арзамас
06 октября 2023 17:45  [375] Двух полицейских осудили в Навашине за вымогательство
06 октября 2023 16:51  [455] Главврач поликлиники в Советском районе подозревается в превышении полномочий
06 октября 2023 09:54  [535] Два ребенка пострадали в ДТП с участием автомобиля и мотоцикла в Ардатове
06 октября 2023 09:12  [1076] Ребенок утонул в бассейне в городе Кстово
05 октября 2023 16:17  [601] Нижегородка ударила ножом свою мать на территории кремля
05 октября 2023 14:22  [565] Нижегородец получил пожизненный срок за убийство трех человек в 1999 году
05 октября 2023 11:46  [473] Уголовное дело из-за невыплаты зарплаты возбудили в Советском районе
05 октября 2023 11:20  [495] Один человек погиб на пожаре в Сормовском районе 5 октября
Происшествия

Эксплуатацию частного самолёта Ан-28 запретили в Нижегородском аэроклубе

09 октября 2023 13:04  [1] Происшествия
Ан-28

Ан-28

Фото: с сайта авиару.рф

Нижегородская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полётов на аэродроме Нижегородского аэроклуба им. П.И. Баранова ДОСААФ России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка установила, что с аэродрома Нижегородского аэроклуба осуществлялись полёты на частном воздушном судне Ан-28, которые производил житель Орловской области. При этом, как указали в транспортной прокуратуру, воздушное судно не было зарегистрировано в установленном законом порядке и эксплуатировалось в отсутствии необходимых сертификатов.

В ведомстве подчеркнули, что это создавало угрозу возникновения происшествий при использовании воздушного пространства и могло повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, а также повреждение их имущества.

В связи с дынными обстоятельствами нижегородский транспортный прокурор направил в суд исковое заявление о запрете деятельности по эксплуатации указанного воздушного судна до устранения выявленных нарушений.

Кромский районный судне получит сертификаты лётной годности и эксплуатанта авиации общего назначения.

Напомним, в Нижегородской области перед судом предстал организатор нелегальных полётов на дельталёте, который оказал небезопасные услуги по перевозке пассажиров, по причине чего был нанесён тяжкий вред здоровью пассажиру.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Воздухоплавательный спорт Прокуратура
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph