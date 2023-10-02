Эксплуатацию частного самолёта Ан-28 запретили в Нижегородском аэроклубе Происшествия

Ан-28 Фото: с сайта авиару.рф

Нижегородская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полётов на аэродроме Нижегородского аэроклуба им. П.И. Баранова ДОСААФ России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка установила, что с аэродрома Нижегородского аэроклуба осуществлялись полёты на частном воздушном судне Ан-28, которые производил житель Орловской области. При этом, как указали в транспортной прокуратуру, воздушное судно не было зарегистрировано в установленном законом порядке и эксплуатировалось в отсутствии необходимых сертификатов.

В ведомстве подчеркнули, что это создавало угрозу возникновения происшествий при использовании воздушного пространства и могло повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, а также повреждение их имущества.

В связи с дынными обстоятельствами нижегородский транспортный прокурор направил в суд исковое заявление о запрете деятельности по эксплуатации указанного воздушного судна до устранения выявленных нарушений.

Кромский районный судне получит сертификаты лётной годности и эксплуатанта авиации общего назначения.

Напомним, в Нижегородской области перед судом предстал организатор нелегальных полётов на дельталёте, который оказал небезопасные услуги по перевозке пассажиров, по причине чего был нанесён тяжкий вред здоровью пассажиру.