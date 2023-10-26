Мужчина утонул в озере в Городецком районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Мужчина утонул в озере в Городецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о происшествии на безыменном озере в деревне Сухаренки поступило 23:40 4 ноября.

Спасатели извлекли из воды тело 58-летнего мужчины.

В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

Напомним, более 60 человек утонуло в Нижегородской области летом 2023 года.