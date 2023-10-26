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Мужчина утонул в озере в Городецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о происшествии на безыменном озере в деревне Сухаренки поступило 23:40 4 ноября.
Спасатели извлекли из воды тело 58-летнего мужчины.
В настоящее время устанавливаются причины происшествия.
Напомним, более 60 человек утонуло в Нижегородской области летом 2023 года.
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