Нижегородский НОЦ и компания Hyper подписали соглашение о сотрудничестве Бизнес

Фото: компания Hyper

Нижегородский НОЦ и компания Hyper подписали соглашение о совместной реализации научно-технологических проектов в области электродвижения. Об этом сообщили в пресс-службе "Роснано".

Отмечается, что в рамках сотрудничества будут разрабатываться и оптимизироваться конкурентоспособные технологии, их коммерциализация. Также стороны будут совместно готовить кадры для решения научно-технологических задач новой отрасли.

Согласно информации, приоритетными направлениями станут инновационные производства, компоненты и материалы, интеллектуальные транспортные системы и цифровые технологии.

В "Роснано" отметили, что Нижегородская область стала пилотным регионом для проекта комплексного развития электромобильности Hyper. Во время реализации проекта была выявлена необходимость доработок в технологиях. И сотрудничество с Нижегородским НОЦ позволит привлечь молодых специалистов и предпринимательские коллективы для решения технологических проблем.

"Сегодня Hyper масштабирует проект по внедрению электромобильности на другие регионы России. Доступ к научной базе и стартап-инициативам поможет минимизировать дефицит технологий в области электродвижения и ускорить реализацию более совершенной модели в большее количество регионов России", - сказал генеральный директор Hyper Алексей Тихонов.

Поиск проектов будут проводить на конкурсной основе. Наиболее перспективные разработки получат поддержку со стороны Нижегородского НОЦ. А Hyper выступит соинвестором удачных инициатив.

"Наши цели с Hyper по обеспечению рынка импортозамещающими инновациями, которые не уступают, а превосходят зарубежные аналоги, совпадают. Кроме того, Нижегородская область - лучшее место в России для тестирования гипотез и включения молодых ученых в работу на реальный сектор экономики", - подчеркнул исполнительный директор Нижегородского НОЦ Александр Тарасенко.

Запуск первого конкурса намечен на январь 2024 года.

Напомним, в мае 2023 года в ходе коференции "ЦИПР" губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор компании Hyper (ООО "Оператор электродвижения") Алексей Тихонов подписали соглашение о развитии инфраструктуры для электротранспорта. В рамках сотрудничества будет расширена сеть быстрых зарядных станций в регионе. Также стороны будут стимулировать увеличение электротранспорта в общественном транспорте, таксомоторных парках, организациях каршеринга и службах доставки грузов.