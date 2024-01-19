Довоенный дом на улице Кутузова в Нижнем Новгороде планируют снести

Многоквартирный дом на улице Кутузова (литера А) в Ленинском районе Нижнего Новгорода планируется изъять для расселения и сноса. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.
Двухэтажный деревянный дом был построен в 1929 году, а в апреле 2018 года его признали аварийным и подлежащим сносу. Всего в доме находится 8 квартир.
Теперь специалистам департамента строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода предстоит посчитать рыночную стоимость изымаемой недвижимости и выплатить компенсации ее владельцам.
Напомним, дореволюционный дом на улице Ильинской, 83 в Нижнем Новгороде планируется снести до конца 2025 года.
Более 60 зданий снесут в границах улиц Янки Купалы, Коломенской и Южного шоссе в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в рамках КРТ.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+