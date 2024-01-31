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Спортивный комплекс появится у Мещерского озера в Нижнем Новгорода. Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, министерство утвердило проект планировки и межевания территории в районе дома №21 по улице Карла Маркса.
Строительством спортивного комплекса с залами для единоборств, тренажерным и игровыми залами ООО "Плейс". Участок площадью 10 926 кв. м был выделен компании в июне 2023 года.
Ранее сообщалось, что спортивный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
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