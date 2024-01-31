Спортивный комплекс появится у Мещерского озера в Нижнем Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Спортивный комплекс появится у Мещерского озера в Нижнем Новгорода. Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, министерство утвердило проект планировки и межевания территории в районе дома №21 по улице Карла Маркса.

Строительством спортивного комплекса с залами для единоборств, тренажерным и игровыми залами ООО "Плейс". Участок площадью 10 926 кв. м был выделен компании в июне 2023 года.

Ранее сообщалось, что спортивный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде.