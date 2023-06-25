Строительство туристического комплекса в районе Гребного канала одобрили в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал семь заявок на выделение земельных участков под социальные и инвестиционные проекты.

Так, в Московском районе МКУ "ГлавУКС" выделен участок для строительства нового корпуса школы №118 на улице Сергея Акимова.

ООО "Печерские пески" получили три участка под строительство туристическо-спортивного комплекса в районе Гребного канала в Нижнем Новгороде с глэмпингами и спортивными площадками. Их общая площадь составляет 237 кв. м. В возведение объекта будет инвестировано 3,5 млрд рублей, срок строительства - 2 года.

Проект строительства базы отдыха в Городецком районе получил статус социального. Инвестор - ООО "ПРО-Берег" - будет освобожден от взносов за коммунальную инфраструктуру. Площадь участка под строительство составляет 77 800 кв. м, объем инвестиций - 143,6 млн рублей.

Также совет одобрил заключение концессионных соглашений для строительства ФОКа на проспекте Кораблестроителей, спорткомплекса по улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде с залами для единоборств, тренажерным и игровыми залами. С инициативами выступили ООО "Первая Нижегородская инфраструктура спорта" и ООО "Плейс" соответственно.

Ранее сообщалось, что налоговые льготы предоставят компании-инвестору проекта строительства крупного складского комплекса в Нижнем Новгороде.