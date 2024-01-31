Почти 20 домов-памятников отремонтировали в Нижнем Новгороде в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде отремонтировали 17 жилых домов-объектов культурного наследия по программе капремонта в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Из областного бюджета на эти цели было выделено 630 млн рублей.

Один из главных отремонтированных объектов - бывший павильон "Церковь-школа" на улице Климовской, 84. Он был построен к Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года.

Во время капремонта фасада были восстановлены утраченные резные карнизы и наличники, заменены деревянная обшивка и окна, отремонтирован цоколь, воссозданы входные группы, а также заменена кровля.

"В фонд регулярно поступают обращения от жителей домов-памятников и от неравнодушных нижегородцев о необходимости срочного ремонта. Таким домам требуется особое внимание и комплексный подход. Наша задача - не только отремонтировать дома, но и восстановить их первоначальный облик и сохранить исторический вид", - сказал руководитель Фонда капремонта региона Дмитрий Гнатюк.

Регоператор также подготовил предложения по формированию трехлетней подпрограммы капитального ремонта многоквартирных домов, являющимися объектами культурного наследия.

Напомним, реконструкция "Дома чекиста" в Нижнем Новгороде может начаться в 2024 году.

СПРАВКА:

Павильон "Церковь-школа" построен на территории Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года по проекту архитектора Михаила Преображенского. Здание в форме "птичьей лапы", совмещало в себя церковь и школу. После завершения выставки павильон использовался епархией, а после революции 1917 года его передали городу и частично перестроили.