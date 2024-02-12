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Экономика

Более 16 млн рублей направят на реализацию двух проектов в лицее №21 Дзержинска

28 февраля 2024 17:43  [70] Экономика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

На заседании городской Думы Дзержинска депутаты поддержали изменения в бюджет города. 

В 2024 году доходная часть казны выросла на сумму безвозмездных поступлений в размере 18,44 млн рублей, расходная – на 44,77 млн рублей. Доходы в итоге составили 8,995 млрд рублей, расходы – 9,31 млрд рублей, а дефицит -  314,77 млн рублей. 

Значительные средства направляются на ремонт социальных учреждений и развития инфраструктуры рядом с ними. 

"Кампания ремонта учреждений образования, культуры, спорта и молодежной политики стартует в Дзержинске в начале лета. Всего на ремонты, в том числе капитальные, в 2024 году выделено более 200 млн рублей. Планы масштабные, к августу основные работы должны быть выполнены, поэтому уже весной начнется подготовка к их реализации", - сказала заместитель главы города Дзержинска Ольга Палеева.

Так, 11,9 млн. рублей направляются на реализацию проекта "Школьный стадион 2.0" в лицее №21. Благодаря финансовым вливаниям на территории школы появится мини-футбольное поле, площадки с резиновым покрытием под спортивные тренажеры, для прыжков в длину, занятий гимнастикой.

Кроме того,  вокруг стадиона произведут благоустройство территории с кронированием деревьев и кустарников и озеленением газонов.     

Также на базе лицея №21 в этом году за счет средств местного бюджета, областной субсидии и взносов граждан в рамках программы инициативного бюджетирования "Вам решать!" будет реализован ещё один масштабный проект – "Парк Западный". Предусматривается благоустройство спортивных комбинированных площадок для баскетбола, волейбола, пионербола и других игр. Общая стоимость проекта – 4,1 млн рублей. 

В другом образовательном учреждении – средней школе №16 – благодаря программе "Вам решать!" будет обустроено футбольное поле. На это направляется 5,75 млн рублей из городского и областного бюджета, а также инициативные платежи.      

16,8 млн. рублей из бюджетов двух уровней (областного и городского) выделяются средней школе №23 для капитального ремонта кровли. Эти средства добавляются к уже предусмотренным – к областной субсидии 7,97 млн рублей (95%) и к средствам из местного бюджета 419,5 тыс. рублей (5%).

Детской школе искусств №7 по ул. Галкина, 5а увеличено финансирование из городского бюджета на 2,67 млн рублей. Эти средства пойдут на ремонт помещений учреждений - кабинетов и санузла, а также замену силового электрооборудования и локальных вычислительных сетей. 

"В школе искусств занимаются ребята не только с округа №11, но со всего Дзержинска, – отметила депутат Ирина Скрягина. – Хочу поблагодарить администрацию города, которая ежегодно финансово поддерживает данное учреждение. Ведь здесь воспитываются талантливые дети – победители всевозможных конкурсов, в том числе и международного уровня. А ремонт помещений - это необходимость, которая позволит улучшить условия обучения и создать комфортную обстановку для учеников и педагогов школы".

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