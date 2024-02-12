Молодых нижегородцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе Общество

Нижегородцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе “Культурные сокровища глазами молодых: новые туристические магниты России”. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

К участию в мероприятии допускаются юноши и девушки в возрасте от 14 до 30 лет, любящие и знающие свой регион. Они имеют возможность стать авторами молодежного бренда. Согласно сообщению, основная цель конкурса - повышение интереса молодых россиян к изучению России и к путешествиям по стране. Конкурс способствует реализации основных направлений национальных проектов “Туризм и индустрия гостеприимства” и “Культура”.

В результате проведенного конкурса будут выявлены недооцененные и малоизвестные достопримечательности страны, а локальные культурные бренды будут продвигаться для привлечения туристов инвестиций.

Кроме того, по итогам конкурса будет создан банк новых идей развития внутреннего туризма и территориального маркетинга в регионах страны. Лучшие практики и инициативы будут растиражированы.

Конкурс проходит в два этапа: заочный (с 1 февраля по 20 мая) и очный (июль-сентябрь). Конкурсантов поделят на две группы: в категорию “Юношество” войдут подростки от 14 до 17 лет, в категорию “Молодежь” молодые люди от 18 до 30 лет. Для каждой возрастной категории установлены номинации, которые соответствуют типам культурных брендов на платформе Живоенаследие.рф.

На очном этапе, который пройдет в Москве, участники представят конкурсную работу. Победителей и призеров определит экспертный совет, все они получат призы от партнеров и спонсоров. Кроме того, проекты победителей конкурса рекомендуют для дальнейшей реализации на территории муниципальных образований РФ.

Положение конкурса опубликовано на сайте