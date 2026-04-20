Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Последние новости рубрики Общество
20 апреля 2026 17:28
Евгений Люлин уверен, что доноры вправе стоять в одном ряду с медиками и спасателями
20 апреля 2026 17:11
Стало известно, как будут ходить автобусы на Радоницу в Нижнем Новгороде
20 апреля 2026 16:37
Одобрен проект II очереди модернизации Нижегородской станции аэрации
20 апреля 2026 16:07
Проход в Нижегородский кремль ограничат на день из-за подготовки к 9 Мая
20 апреля 2026 15:43
Девушку в хиджабе уже неделю разыскивают в Нижнем Новгороде
20 апреля 2026 15:27
Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о треснувшем доме в Балахне
20 апреля 2026 15:16
Дорожные службы Нижегородской области перевели на усиленный режим из-за снега
20 апреля 2026 14:49
Администрация Городецкого округа вновь добивается ремонта плотины в Зиняках
20 апреля 2026 14:32
Набережная у Шуховской башни в Дзержинске снова начала разрушаться
20 апреля 2026 14:14
Богородский водоканал оштрафовали на 1,2 млн рублей за загрязнение Рязанки
20 апреля 2026 16:37 Общество
Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

АО "Объединенный коммунальный оператор" приступило к подготовке торгов на реконструкцию второй очереди Нижегородской станции аэрации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В компании напомнили, что проект модернизации НСА реализуется в два этапа. В рамках первого этапа были построены и обновлены 50 сооружений. Основные работы велись с 2022 года и завершились в декабре 2025 года. После технологического запуска продолжаются пусконаладочные процессы биологической очистки под нагрузкой. Генеральный подрядчик ФАУ "РосКапСтрой" устраняет замечания РосСтройКонтроля и заказчика — АО "ОКО".

Вторая очередь предусматривает реконструкцию и строительство еще 60 объектов. Планируется возведение двух станций ультрафиолетового обеззараживания, а также переход на новую технологию обработки осадка с двухэтапным обезвоживанием и термической сушкой. Проект получил предварительное одобрение федерального софинансирования в рамках программы "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие".

В апреле документация по второй очереди прошла государственную экологическую экспертизу в Росприроднадзоре и получила положительное заключение. Окончательная стоимость строительно-монтажных работ и оборудования станет известна после прохождения государственной экспертизы в ФАУ "Главгосэкспертиза России". В АО "ОКО" рассчитывают сократить сметную стоимость на финальной стадии проектирования и в ходе торгов.

Одновременно в апреле 2026 года заказчик инициировал одностороннее расторжение контракта с ФАУ "РосКапСтрой". Изначально договор 2022 года предусматривал реконструкцию станции без деления на этапы, однако позднее проект был разделен из-за технологической сложности.

В компании заявили о намерении добиваться в суде возврата части ранее выплаченного и неотработанного аванса. Также подана заявка в ФАС России о включении генподрядчика в реестр недобросовестных поставщиков за неоднократные срывы сроков и недостатки в качестве работ. В числе претензий — обрушение конструкций первичного отстойника в феврале 2026 года и неполное предоставление исполнительной документации по модернизации первой очереди.

При этом вне зависимости от исхода споров ФАУ "РосКапСтрой" обязано устранить замечания по первому этапу и продолжить исполнение гарантийных обязательств. Расторжение контракта на эти обязательства не повлияет, подчеркнули в "ОКО".

Ранее сообщалось, что модернизация Нижегородской станции аэрации завершится к 2030 году.

Новости по теме
12 февраля 2026 14:10
Купол первичного отстойника на НСА восстановят за четыре месяца
21 января 2026 20:00
Проект второй очереди реконструкции НСА прошел общественные обсуждения
30 ноября 2025 16:25
Высокие гости посетили Нижегородскую станцию аэрации: что они там увидели
Фоторепортажи
Памяти героев СВО: в Кстове прошли Всероссийские соревнования по боевому самбо
19 апреля 2026 15:19
Памяти героев СВО: в Кстове прошли Всероссийские соревнования по боевому самбо
