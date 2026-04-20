Одобрен проект II очереди модернизации Нижегородской станции аэрации

АО "Объединенный коммунальный оператор" приступило к подготовке торгов на реконструкцию второй очереди Нижегородской станции аэрации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В компании напомнили, что проект модернизации НСА реализуется в два этапа. В рамках первого этапа были построены и обновлены 50 сооружений. Основные работы велись с 2022 года и завершились в декабре 2025 года. После технологического запуска продолжаются пусконаладочные процессы биологической очистки под нагрузкой. Генеральный подрядчик ФАУ "РосКапСтрой" устраняет замечания РосСтройКонтроля и заказчика — АО "ОКО".

Вторая очередь предусматривает реконструкцию и строительство еще 60 объектов. Планируется возведение двух станций ультрафиолетового обеззараживания, а также переход на новую технологию обработки осадка с двухэтапным обезвоживанием и термической сушкой. Проект получил предварительное одобрение федерального софинансирования в рамках программы "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие".

В апреле документация по второй очереди прошла государственную экологическую экспертизу в Росприроднадзоре и получила положительное заключение. Окончательная стоимость строительно-монтажных работ и оборудования станет известна после прохождения государственной экспертизы в ФАУ "Главгосэкспертиза России". В АО "ОКО" рассчитывают сократить сметную стоимость на финальной стадии проектирования и в ходе торгов.

Одновременно в апреле 2026 года заказчик инициировал одностороннее расторжение контракта с ФАУ "РосКапСтрой". Изначально договор 2022 года предусматривал реконструкцию станции без деления на этапы, однако позднее проект был разделен из-за технологической сложности.

В компании заявили о намерении добиваться в суде возврата части ранее выплаченного и неотработанного аванса. Также подана заявка в ФАС России о включении генподрядчика в реестр недобросовестных поставщиков за неоднократные срывы сроков и недостатки в качестве работ. В числе претензий — обрушение конструкций первичного отстойника в феврале 2026 года и неполное предоставление исполнительной документации по модернизации первой очереди.

При этом вне зависимости от исхода споров ФАУ "РосКапСтрой" обязано устранить замечания по первому этапу и продолжить исполнение гарантийных обязательств. Расторжение контракта на эти обязательства не повлияет, подчеркнули в "ОКО".

Ранее сообщалось, что модернизация Нижегородской станции аэрации завершится к 2030 году.