Нижегородские предприятия приглашаются для участия в федеральном конкурсе "Экспортер года" Бизнес

Нижегородские предприятия могут подать заявки на участие в федеральном конкурсе "Экспортер года" до 30 июня 2024 года. Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Организатор - Российский экспортный центр (РЭЦ).

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, участие в конкурсе — это возможность для компаний-экспортеров продемонстрировать свои достижения на федеральном уровне.

"Нижегородские экспортеры ежегодно занимают призовые места на конкурсе "Экспортер года". Это результат высокого профессионализма и конкурентоспособности наших компаний, а также успешного взаимодействия бизнеса и государства. Господдержка обеспечивает компаниям необходимые ресурсы и инструменты для продвижения на внешние рынки, в том числе в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство", - рассказал Максим Черкасов.

В прошлом году победителем конкурса на федеральном уровне стало АО "Атомстройэкспорт" (разработки в области атомной энергетики), завоевавшее "серебро" в номинации "Трейдер года", а награды за третье место получили ООО "Завод Инком" (производитель жгутов проводов) - в номинации "Экспортер года в сфере услуг" и АО "НМЖК" (производитель продуктов питания) - в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК".

Принять участие во всероссийском конкурсе "Экспортер года" могут крупные, средние и малые компании, а также индивидуальные предприниматели, достигшие успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Определение победителей и призеров конкурса пройдет в два этапа. Победителей и призеров первого этапа на уровне каждого федерального округа будет определять конкурсная комиссия в период с августа по сентябрь 2024 года. Затем из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны победители и призеры конкурса на федеральном уровне в период с сентября по октябрь 2024 года.

Церемония награждения победителей и призеров федерального этапа пройдет в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" при участии первых лиц Правительства РФ.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 июня 2024 года на сайте Российского экспортного центра.

Премия "Экспортер года" учреждена Правительством Российской Федерации и входит в перечень мер национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который был разработан во исполнение указа президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Наращивание объемов экспорта является основной задачей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".

Нижегородские предприятия-экспортеры могут получить комплексные меры поддержки в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт", в числе которых бесплатные обучающие курсы, программы акселерации предприятий, льготные кредиты, компенсация транспортных расходов и т. д. Все меры поддержки аккумулированы в Центре развития экспорта Нижегородской области, который оказывает содействие при осуществлении деятельности как начинающим, так и действующим экспортерам, консультации по мерам поддержки Российского экспортного центра.