Нижегородская область 20 апреля присоединится к всероссийской акции экологических субботников Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область 20 апреля присоединится к всероссийской акции экологических субботников, сообщили в региональном министерстве экологии и природных ресурсов.

Одно из самых значимых и массовых экологических мероприятий в России – экологический субботник "Зеленая весна" - уже десять лет проводится неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского. С 2014 года в таких субботниках приняли участие более 22 миллионов человек по всей стране. Среди участников - представители государственных органов власти, работники и руководители ведущих отечественных компаний и корпораций, особо охраняемых природных территорий, некоммерческих организаций и общественных движений, вузов, школ и детских садов.

Торжественный старт марафону экологических акций будет дан 20 апреля в Москве. По итогам акции, летом, состоится подведение итогов экологического субботника "Зеленая весна-2024" и награждение участников, показавших наиболее значимые результаты.

К экологической акции на разных площадках региона могут присоединиться все предприятия, организации, объединения жителей. Подробности акции – на сайте экологического фонда имени В.И. Вернадского: https://vernadsky.ru/de/proekty/zelvesna

Ранее сообщалось, что нижегородское минэкологии сможет вести наблюдения за состоянием окружающей среды.