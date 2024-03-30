Игорь Комаров провел совещание по паводку в Оренбургской области Политика

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 9 апреля провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.

"Сегодня мы видели ущерб от паводка во время аэроразведки наиболее пострадавших территорий. Необходимо максимально организовать все для оперативной помощи людям. Это касается межведомственного взаимодействия, отработки всех вопросов, связанных с выплатами жителям, пострадавшим от паводка, гуманитарной и другой помощью, в том числе, которую готовы предоставить регионы ПФО", - сказал Игорь Комаров.

Председатель Совета руководителей территориальных органов МЧС России в ПФО - начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков отметил, что в Оренбургской области из-за многих факторов, включая снегозапасы, промерзание почвы, сложилась самая сложная паводковая ситуация в округе.

"В регионе проводится системная работа органами власти, чтобы минимизировать последствия ущерба от паводка. Строительство и укрепление дамб, искусственных сооружений - все это сегодня делается на перспективу, с запасом прочности", - подчеркнул Валерий Синьков.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратил особое внимание на оперативную организацию выплат оренбуржцам, пострадавшим от паводка: "Необходимо каждый день наращивать темпы выплат. Это поддержка для людей, которые сегодня в ней нуждаются. Минсоцразвития совместно с муниципалитетами должны держать этот вопрос под особым контролем, особенно – в Орске, который наиболее пострадал от паводка".

Всего на сегодня подано 15 252 заявления: 10 753 - на единовременную материальную помощь и 4 499 заявлений на финансовую помощь при утрате имущества.

"Решения о назначении выплат приняты по 1135 заявлениям, средства уже поступили на счета 802 человек, зачисления проходят в постоянном режиме", - сказала министр социального развития Оренбургской области Елена Сладкова.

Подать заявление можно через портал Госуслуг или в лично МФЦ.

С 4 апреля МФЦ Оренбургской области работают без выходных. Прием жителей, пострадавших от паводка, осуществляется вне очереди. Также специалисты МФЦ работают сегодня в пунктах временного размещения, помогают подавать заявления, восстанавливают доступ к порталу Госуслуг, уточняют реквизиты расчетных счетов. В Орск командировано 17 специалистов МФЦ.

Как сообщалось ранее, "Красный Крест" открыл счет для оказания помощи пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья.